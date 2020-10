X-Men è il film stasera in tv martedì 20 ottobre 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

X-Men film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: azione, fantascienza, fantasy

ANNO: 2000

REGIA: Bryan Singer

CAST: Patrick Stewart, Ian McKellen, Famke Janssen, Hugh Jackman, Halle Berry, Bruce Davison, Anna Paquin, James Marsden, Tyler Mane, Rebecca Romijn

DURATA: 104 Min

X-Men film stasera in tv: trama

Ciclope, Jean Grey e Tempesta sono nati da una mutazione genetica e hanno ognuno un potere particolare: gli occhi di Ciclope emettono un raggio perforante; Jean ha una forza eccezionale sia telecinetica che telepatica. Tempesta riesce a dominare gli eventi metereologici. Molti temono la loro diversità anche se gli X-men. Il senatore Kelly di Washington promuove la “Registrazione dei mutanti” insistendo sulla loro pericolosità, messaggio condiviso ampiamente dalla popolazione. Il professore Charles Xavier invece pensa che sia possibile una convivenza pacifica e diventa capo degli X-Men per insegnare loro ad utilizzare i loro poteri per il bene dell’umanità. Sarà comunque impossibile evitare la battaglia contro Magneto, un vecchio amico e collega del professore convinto che esseri umani e mutanti non possano convivere e che i mutanti siano gli eredi del futuro del mondo.

X-Men film stasera in tv: curiosità

Il film ha avuto due sequel (nel 2003 e 2006). Successivamente sono stati poi girati due prequel nel 2009 e nel 2011. L’ultima pellicola in ordine di tempo della saga sugli “uomini X” risale all’anno scorso con il capitolo finale Logan – The wolverine.

X-Men streaming

X-Men streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

