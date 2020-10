Hereafter film stasera in tv 21 ottobre: cast, trama, streaming

Hereafter è il film stasera in tv mercoledì 21 ottobre 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Hereafter film stasera in tv: cast

La regia è di Clint Eastwood. Il cast è composto da Matt Damon, Cécile de France, Bryce Dallas Howard, Jay Mohr, Mylène Jampanoï, Thierry Neuvic, Richard Kind, Jenifer Lewis, Steve Schirripa, Lyndsey Marshal, Marthe Keller, Niamh Cusack, Nikki Harrup, Fileena Bahris, Charlie Holliday, Kelli Shane, John Nielsen, Annette Georgiou, Jack Bence, Frankie McLaren, George McLaren.

Hereafter film stasera in tv: trama

Un thriller soprannaturale che vede dipanarsi, parallelamente, le storie di tre personaggi che si ritrovano a confrontarsi con la morte e il lutto. I protagonisti sono Marie, giornalista francese che ha vissuto la violenta esperienza dello tsunami, Marcus, giovane inglese che ha perso il fratello gemello in un drammatico incidente e, infine, George (Matt Damon) un operaio americano che riesce a rapportarsi con la realtà oltremondana.

Hereafter streaming

Hereafter streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Hereafter film stasera in tv: trailer

