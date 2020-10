MARE FUORI QUINTA PUNTATA. Mercoledì 21 ottobre 2020 torna su Rai 2 la nuova fiction con Carolina Crescentini. Di seguito trama e anticipazioni del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Mare Fuori quinta puntata: trama e anticipazioni 21 ottobre 2020

Mare Fuori episodio 9 Legami spezzati. Filippo rientra in Istituto dopo aver portato a termine l’operazione e prova a riavvicinarsi a Carmine. Edoardo scrive un a bellissima poesia ispirata a Teresa, per provare a partecipare a un concorso ed ottenere un permesso premio. Viola è abile nel manovrare Gemma e la spinge verso il fidanzato che lei stessa ha provato a uccidere per vendicare la sorella.

Mare Fuori episodio 10 Le forme dell’amore. I giorni passano e per Carmine la situazione si fa sempre più difficile: deve uccidere Massimo altrimenti pagherà con la vita. Anche Nina e suo figlio sono in pericolo, Filippo gli è vicino e gli promette che troveranno una vita d’uscita. Naditza non riesce a togliersi Filippo dalla testa e prende a suonare febbrilmente, forse per sentirsi più vicino a lui e coltivare la speranza per il loro amore. Edoardo, arriva in finale al concorso poetico e spera di esaudire il suo desiderio.

Mare Fuori streaming

Mare Fuori streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Mare Fuori sui social

Per commentare in diretta la serie tv Mare Fuori basta andare sull’hashtag ufficiale #MareFuori, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

