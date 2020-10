911 EPISODI 22 OTTOBRE 2020. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 giovedì 22 ottobre 2020 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

911 serie tv su Rai 2: trama episodi 22 ottobre 2020

911 Stgione 2 Episodio 1 Sotto pressione. Buck vive nella casa di Abby da quando lei ha lasciato la città, poi Buck vede una bottiglia di vino stappata e sente che c’è qualcuno sotto la doccia, e dà per scontato che Abby sia tornata, ma poi scopre che si tratta di Maddie, sua sorella maggiore. Bobby e Athena, all’insaputa di tutti, hanno iniziato a uscire insieme. Ora che è iniziato il concorso per il calendario dei vigili del fuoco, Bobby, Chimney, Eddie e Buck decidono di partecipare anche se per ogni caserma viene scelto un solo vigile del fuoco. A fine episodio un terremoto colpisce il centro di Los Angeles.

911 serie tv su Rai 2: trama episodi 13 gennaio 2020

911 Stgione 2 Episodio 2 Magnitudo 7.1. Eddie accompagna suo figlio Christopher a scuola, invece Maddie inizia a lavorare al centralino venendo istruita su come rispondere alle chiamate di aiuto. Quando si scatena il terremoto, di magnitudo 7.1, un albergo finisce col piegarsi, è solo grazie all’acciaio rinforzato se non è crollato. I vigili del fuoco della caserma entrano nell’albergo per aiutare tutti coloro che sono rimasti intrappolati nell’edificio…

911 streaming

La serie tv 911 streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull'app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica.

