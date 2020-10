DOC NELLE TUE MANI EPISODI 22 OTTOBRE 2020. Torna su Rai 1 la fiction con protagonista Luca Argentero con i nuovi episodi. Di seguito trama e anticipazioni. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

DOC Nelle Tue Mani trama e anticipazioni episodi 22 ottobre 2020

DOC Nelle Tue Mani episodio 11 Cause ed effetti. A partire dal ritrovamento della cartella clinica del paziente deceduto per errore, Andrea tenta di ricostruire cosa è accaduto prima dello sparo che ha cancellato i suoi ricordi. Marco, responsabile di quel decesso, e Agnese si dimostrano poco collaborativi. Alba e Riccardo faticano a ristabilire il loro rapporto e anche tra Gabriel ed Elisa le cose si complicano…

DOC Nelle Tue Mani episodio 12 L’imprevisto. Un incidente ferroviario trasforma il reparto di Medicina Interna in un Pronto Soccorso improvvisato. Tutti i medici sono chiamati a dare il massimo per far fronte all’emergenza. Fra i feriti, arriva una ragazza che riapre un capitolo importante del passato di Riccardo che il ragazzo credeva chiuso per sempre.

DOC Nelle tue mani streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

