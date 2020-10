False Verità è il film stasera in tv giovedì 22 ottobre 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

False Verità film stasera in tv: cast

La regia è di Atom Egoyan. Il cast è composto da Kevin Bacon, Colin Firth, Alison Lohman, Rachel Blanchard, Sonja Bennet.

False Verità film stasera in tv: trama

Siamo nell’America di fine anni ’60. Lanny Morris e Vince Collins sono due presentatori televisivi tra i più noti degli Stati Uniti. Hanno un enorme successo e sono in grado di condurre una trasmissione come la Maratona Telethon con risultati eccezionali oltre le migliori aspettative. Ma le loro brillanti carriere vengono bruscamente separate quando viene ritrovato il cadavere di una donna trovata all’interno di cassa a loro destinata.

Entrambi possono fornire un alibi per non essere coinvolti nel macabro ritrovamento ma questo minerà totalmente il loro rapporto tanto che non riusciranno più a lavorare insieme. Quindici anni dopo una giornalista rampante riesce a strappare un contratto favoloso con un editore a patto di riuscire a riaprire il caso. Avvierà così un’indagine che la porterà a scoprire diverse facce della verità…anche su se stessa.

False Verità streaming

False Verità streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

False Verità film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=SpfmR7o2HG8

