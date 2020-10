Daddy’s Home è il film stasera in tv domenica 24 ottobre 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Daddy’s Home film stasera in tv: cast

La regia è di Sean Anders e John Morris. Il cast è composto da Linda Cardellini, Mark Wahlberg, Thomas Haden Church, Bobby Cannavale, Will Ferrell, Mark L. Young, Bill Burr, Scarlett Estevez, Owen Vaccaro, Hannibal Buress, Jamie Denbo.

Daddy’s Home film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. Brad Whitaker, conduttore radiofonico, sta cercando di conquistare l’affetto e il rispetto dei figli di sua moglie, nella speranza che presto possano chiamarlo “papà”. Ma i suoi piani saltano per aria quando il padre biologico, Dusty Mayron, superfigo, ritorna. In men che non si dica i due uomini si ritrovano immersi in una guerra puerile che, in un’escalation di competitività, diventa una tragicomica gara per il miglior papà di sempre!

Daddy’s Home streaming

Daddy’s Home streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Daddy’s Home film stasera in tv: trailer

Stasera in TV: link utili