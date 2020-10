Die Hard Trappola Di Cristallo è il film stasera in tv sabato 24 ottobre 2020 in onda in prima serata su Rete 4 Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Die Hard Trappola Di Cristallo film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Azione, Thriller

ANNO: 1988

REGIA: John McTiernan

ATTORI: Bruce Willis, Bonnie Bedelia, Alan Rickman, Reginald VelJohnson, Alexander Godunov, Paul Gleason, William Atherton, De’voreaux White, Hart Bochner, Dennis Hayden, Clarence Gilyard Jr., Bruno Doyon, Andreas Wisniewski, James Shigeta, Robert Davi, Grand L. Bush, Matt Landers, Lorenzo Caccialanza, Joey Plewa, Al Leong, Gary Roberts, Hans Buhringer, Wilhelm von Homburg, Gérard Bonn, David Ursin, Mary Ellen Trainor

DURATA: 131 Minuti

Die Hard Trappola Di Cristallo film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film in onda oggi. Un gruppo di terroristi nel giorno della vigilia di Natale irrompe in un grattacielo e prende in ostaggio trenta impiegati di una multinazionale giapponese che ha sede nel palazzo. Nel grattacielo è presente però anche John McClane sposato con una dirigente della multinazionale. John McClane è un poliziotto esperto che, sfuggito alla cattura, inizia una sua guerriglia personale all’interno del modernissimo grattcielo. Il poliziotto ha lo scopo di portare in salvo gli ostaggi, tra i quali si trova anche la moglie.

Die Hard Trappola Di Cristallo film stasera in tv: curiosità

La pellicola diretta da John McTiernan ha dato l’avvio alla carriera di Bruce Willis.

Il film è ispirato al romanzo di Roderick Thorp, Nulla è eterno, Joe (Nothing Lasts Forever).

Trappola di cristallo è il primo capitolo di una saga dedicata alle avventure del poliziotto newyorkese John McClane. A questo sono seguiti: 58 minuti per morire – Die Harder (1990), Die Hard – Duri a morire (1995), Die Hard – Vivere o morire (2007) e Die Hard – Un buon giorno per morire (2013). Oltre a Bruce Willis nel cast ci sono Bonnie Bedelia, Reginald Vel Johnson, Paul Gleason, De’voreaux White.

Die Hard Trappola Di Cristallo streaming

Die Hard Trappola Di Cristallo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Die Hard Trappola Di Cristallo film stasera in tv: trailer

