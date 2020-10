Interrogation Colpo esplosivo è il film stasera in tv domenica 24 ottobre 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Interrogation Colpo esplosivo film stasera in tv: cast

La regia è di Stephen Reynolds. Il cast è composto da Julia Benson, Adam Copeland, Erica Carroll, Patrick Sabongui, Kevin McNulty, Adrian Petriw.

Interrogation Colpo esplosivo film stasera in tv: trama

Quando i federali ricevono una minaccia che potrebbe sconvolgere l’intera città, all’agente Lucas Nolan, esperto di interrogatori, viene affidato il compito di risolvere la situazione prima che sia troppo tardi. Nolan deve carpire quante più informazioni possibili a un uomo di nome Vasti, che è il responsabile di alcune terribili esplosioni avvenute in città. Tuttavia, quando il folle omicida rivela di aver piazzato un ordigno pronto a esplodere in uno dei quartieri più frequentati di Las Vegas, per Lucas ha inizio l’incubo. Pronto a tutto pur di impedire la tragedia, l’agente seguirà tutte le indicazioni del criminale, tuttavia, quello che non sa, è che ha che fare con una mente davvero geniale.

Interrogation Colpo esplosivo streaming

Interrogation Colpo esplosivo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Interrogation Colpo esplosivo film stasera in tv: trailer

