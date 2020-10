Monster Trucks è il film stasera in tv domenica 24 ottobre 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Monster Trucks film stasera in tv: cast

iretto da Chris Wedge (autore di L’era Glaciale, Epic, Robots) è interpretato da Jane Levy, Lucas Till, Holt McCallany, Amy Ryan, Rob Lowe. Di seguito riportiamo la trama, la nostra recensione ed il trailer del film.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Monster Trucks film stasera in tv: trama

Tripp (Lucas Till) è uno studente di liceo alla ricerca di nuovi stimoli e del modo per scappare dalla sua noiosa vita e dalla città nella quale è nato. Lavora in una discarica, ha un padre assente e una madre che convive con un patrigno sceriffo, che lui considera una nullità. Usando vecchi pezzi di auto demolite, costruisce un gigantesco Monster Truck. Dopo che un incidente in un vicino sito di trivellazione dove l’esplosione di un impianto petrolifero fa uscire allo scoperto una strana creatura del sottosuolo. Questo essere, che all’inizio sembra pericoloso, in realtà è simpatico ed intelligente ed anche lui cerca di ritrovare la sua famiglia.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Creech, questo è il nome della creatura, è un mostro tentacolare e i suoi tentacoli non sono adatti alla terraferma. D’altro canto a Tripp manca un motore per il suo truck e Creech si nutre di carburante. Tra i due nasce un rapporto di simbiosi: Creech con i suoi tentacoli avvinghiati nel modo giusto alle parti meccaniche del truck diventa quel motore e l’auto diventa il mezzo di trasporto per la creatura e quest’ultima rende possibile l’indipendenza di Tripp. Il ragazzo capisce che forse ha trovato un nuovo anche se improbabile amico con un gusto e un talento particolare per la velocità. Ma non solo… forse ha trovato anche il modo di andarsene.

Monster Trucks recensione

Monster Trucks è un film d’azione che presenta effetti speciali all’avanguardia e immagini 3D di ultima generazione. Sicuramente adatto a tutta la famiglia tiene lo spettatore con lo sguardo incollato allo schermo e nello stesso tempo con la commozione nel cuore. Una pellicola godibile che propone anche un importante messaggio ecologista sull’importanza di preservare la biodiversità del nostro pianeta. Il regista Chris Wedge è noto per essere autore di film di grande successo come L’era Glaciale, Epic, Robots. Da segnalare come decisamente buona l’interpretazione di Rob Lowe nel ruolo di super cattivo.

Monster Trucks streaming

Monster Trucks streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Monster Trucks film stasera in tv:: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=85JroSN4L1M

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili