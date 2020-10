The Town film stasera in tv 25 ottobre: cast, trama, curiosità, streaming

The Town è il film stasera in tv domenica 25 ottobre 2020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

The Town film stasera in tv: cast e scheda

USCITO: 8 ottobre 2010

GENERE: Poliziesco, Thriller

ANNO: 2010

REGIA: Ben Affleck

CAST: Ben Affleck, Rebecca Hall, Chris Cooper, Jeremy Renner, Blake Lively, Jon Hamm, Ed O’Keefe, Slaine, Nicholas Cairis, Michael Yebba, Pete Postlethwaite, Brian Scannell,

DURATA: 123 Minuti

The Town film stasera in tv: trama

Boston nel malfamato quartiere di Charlestown vive Doug MacCray (Ben Affleck), la cui carriera sportiva si interrompe bruscamente. Amicizie sbagliate e l’eredita’ di un padre criminale impongono al giovane la strada della malavita. Diventa il capo di una banda di rapinatori spietati, che si vantano di prendere quello che vogliono e di uscirne sempre puliti. Durante una rapina il suo vecchio amico fraterno Jem (Jeremy Renner), decide di prendere in ostaggio la direttrice dell’istituto bancario Claire Keesey (Rebecca Hall). Dopo la liberazione della ragazza, Doug la segue per capire le sue abitudini, e nascerà un’imprevedibile storia d’amore. Almeno fino a quando le bugie non verranno svelate.

The Town film stasera in tv: curiosità

Il film è stato presentato Fuori Concorso al Festival di Venezia 2010.

Ben Affleck interpreta e dirige il film ed è alla sua seconda prova come regista.

Il film a fronte di un budget stimato di $ 37.000.000 ha incassato nel mondo 154 milioni $, di cui in Italia 2.4 milioni €

Jeremy Renner ha ricevuto la nomination come migliore attore non protagonista agli Oscar del 2011; al Golden Globe Awards; ai British Academy of Film and Television Arts Awards (2011).

The Town streaming

The Town streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

The Town film stasera in tv: trailer

