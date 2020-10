IO TI CERCHERÒ QUARTA PUNTATA. Da lunedì 26 ottobre 2020 arriva su Rai 1 la nuova fiction con Alessandro Gassmann, Maya Sansa e Andrea Sartoretti. Di seguito trama e anticipazioni del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Io Ti Cercherò quarta puntata: trama e anticipazioni 26 ottobre 2020

Io Ti Cercherò episodio 7 Due padri. Valerio studia i movimenti del capo della piazza di spaccio di Ostia e decide di rapinarlo per costringerlo a incontrare i suoi superiori. Grazie a un gps rimediato da Sara ne segue le tracce fino all’Eur, dove l’uomo incontra due loschi figuri a bordo di una berlina scura di cui Valerio fotografa la targa.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Io Ti Cercherò quarta puntata: trama e anticipazioni 26 ottobre 2020

Io Ti Cercherò episodio 8 Le divise. Valerio scopre che suo fratello Gianni sa più di quanto non voglia far credere ed è probabilmente coinvolto nella morte del nipote. Pedinandolo scopre l’esistenza di una società immobiliare collegata a molte altre società estere: una di queste si chiama Difrinae Ltd (anagramma di Frediani) con sede a Londra dove Gianni ha comprato una casa al figlio. Il confronto finale tra i due fratelli sarà drammatico.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Io Ti Cercherò streaming

Io Ti Cercherò streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Io Ti Cercherò sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate della serie tv Io Ti Cercherò basta andare sull’hashtag ufficiale #IoTiCercherò, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Io Ti Cercherò e le altre serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Io Ti Cercherò: link utili