Piccolo dizionario amoroso è il film stasera in tv martedì 27 ottobre 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Piccolo dizionario amoroso film stasera in tv: cast

La regia è di Guy Jenkin. Il cast è composto da Jessica Alba, Hugh Dancy, Brenda Blethyn, Bob Hoskins, Christopher Ling Lee Ian, Emily Mortimer, Noah Taylor.

Piccolo dizionario amoroso film stasera in tv: trama

1930, regione del Sarawak, Borneo. John, giovane ufficiale inglese alle dipendenze del Governo Britannico, conosce Selima, una bellissima ragazza indiana, che, come vuole la tradizione, ha il compito di insegnare al nuovo arrivato la lingua e le tradizioni locali. Il superiore di John, Henry, vigila affinché la consuetudine non porti a coinvolgimenti sentimentali fra i due.

Attraverso Selima, John conosce una cultura diversa, un linguaggio nuovo, ma soprattutto trova ciò che non sapeva di stare cercando: l’amore. Ma quando viene scoperta la relazione fra i due giovani, sia le autorità coloniali che i nativi contrastano fortemente l’unione, spingendo John e Selima a fare una scelta radicale…

Piccolo dizionario amoroso streaming

Piccolo dizionario amoroso streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

