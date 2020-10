Quo Vado ? è il film stasera in tv martedì 27 ottobre 2020 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Quo Vado film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 1 gennaio 2016

GENERE: Commedia

ANNO: 2016

REGIA: Gennaro Nunziante

CAST: Checco Zalone, Eleonora Giovanardi, Sonia Bergamasco, Maurizio Micheli, Ludovica Modugno, Ninni Bruschetta, Paolo Pierobon, Azzurra Martino, Lino Banfi

DURATA: 85 Minuti

Quo Vado film stasera in tv: trama

Checco è un giovane che aspira fin da piccolo ad avere “il posto fisso”. Il suo obiettivo viene raggiunto quando riceve l’incarico all’ufficio Caccia e Pesca della provincia. Checco si esprime al meglio: fa muovere i timbri all’unisono, accantona regali e prodotti gastronomici… Ma la legge sul taglio delle province minaccia il suo posto fisso. Il protagonista allora inizia una lotta per difendere il suo posto di lavoro con un braccio di ferro con una dirigente pubblica. Come risultato verrà inviato in Norvegia col compito di proteggere i ricercatori dagli orsi. In quel paese sconosciuto e assolutamente estraneo alla sua cultura e modo di vivere Checco conoscerà la passione per Valeria.

Quo Vado film stasera in tv: curiosità

Quo Vado è un ironico riferimento alla locuzione latina Quo vadis? (Dove vai?). Il titolo è ispirato all’opera letteraria del polacco Henryk Sienkiewicz, da cui è tratta la celebre trasposizione cinematografica, diretta da Mervyn LeRoy nel 1951.

Le scene principali sono state girate a Conversano, in provincia di Bari; invece quelle invernali sono state girate a Ny-Ålesund e Bergen in Norvegia.

Zalone non ha promosso il film in maniera tradizionale con clip e trailer su YouTube. Ha utilizzato solo degli sketch sui social. Ha postato sulla sua pagina Facebook un tris di esilaranti spots che riportiamo qui sotto.

Quo Vado streaming

Quo Vado streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Quo Vado film stasera in tv: trailer

