Grease è il film stasera in tv mercoledì 28 ottobre 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming.

Grease film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 12 agosto 2011

GENERE: Commedia, Musicale, Sentimentale

ANNO: 1978

REGIA: Randal Kleiser

CAST: Olivia Newton John, John Travolta, Stockard Channing, Jeff Conaway, Michael Tucci, Barry Pearl, Kelly Ward, Didi Conn, Jamie Donnelly

DURATA: 110 Minuti

Grease film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. Durante le vacanze estive, il bellissimo Danny (John Travolta) conosce e si innamora di Sandy (Olivia Newton-John). Quest’ultima però deve fare ritorno in Australia, così i due si dicono addio. Arrivati però all’inizio dell’anno scolastico si ritrovano nella stessa scuola, infatti Sandy si è trasferita da Sidney negli USA e iscritta al liceo Rydell. Così i due si ritrovano ma non è tutto facile, infatti le differenze tra i loro modi di essere si fanno più evidenti. Danny ha infatti la fama di “duro” e passa il tempo a inseguire la sua passione delle auto insieme ai T-Birds Dooby, Sonny e Putzie. Sandy così cerca nuove amiche nelle Pink Ladies ossia la capetta Rizzo, Marty, Frenchy e Jean. Il tutto condito da una colonna sonora diventata ormai un mito.

Grease film stasera in tv: curiosità

Il film è tratto dall’omonimo musical teatrale di Jim Jacobs e Warren Casey e ad oggi viene considerato tra i più celebri di tutti i tempi.

Una stramba teoria dei fan in rete vorrebbe Sandy morta fin dalle prime scene del film. Infatti secondo loro, la giovane sarebbe annegata come racconta in un brano del musical, e Danny non sarebbe riuscito a salvarla in tempo.

Il film è stato interamente girato in California.

Al cinema ha incassato quasi 400 milioni di dollari a fronte di budget di 6 milioni spesi per la realizzazione.

I succhiotti di Rizzo erano veri. Stockard Channing raccontò in un’intervista che glieli fece proprio Jeff Conaway.

La scena “You’re the One That I Want” è stata filmata in un pomeriggio.

Jeff Conaway, che era alto 1.87 doveva camminare curvo per far apparire più alto John Travolta, che era 1.88.

Grease streaming

Grease streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Grease film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=7oKPYe53h78

