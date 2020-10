911 EPISODI 29 OTTOBRE 2020. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 giovedì 29 ottobre 2020 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

911 serie tv su Rai 2: trama episodi 29 ottobre 2020

911 Stagione 2 Episodio 3 I soccorsi non arriveranno. I soccorritori continuano ad affrontare le tragiche conseguenze del devastante terremoto che ha colpito Los Angeles. Mentre Athena fatica a tenere in pugno la situazione, Bobby e la squadra, impegnati a salvare altre vittime dell’hotel, si trovano a dover affrontare una potenziale tragedia che potrebbe toccarli molto da vicino. Il primo giorno di lavoro di Maddie la vedrà impegnata anche nel salvataggio di una coppia e del loro nascituro. La donna, infatti, è entrata in travaglio.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

911 serie tv su Rai 2: trama episodi 29 ottobre 2020

911 Stagione 2 Episodio 4 Bloccati. Quattro chiamate, quattro persone bloccate. Una donna non riesce a uscire dall’auto rimasta coinvolta in un incidente. Una ragazza, completamente ubriaca, ha la testa incastrata nel tubo di scappamento di un camion. Un uomo rimane bloccato all’interno di un bancomat e una guardia di sicurezza si ritrova intrappolato tra due edifici dopo aver tentato di acciuffare alcuni vandali scappati sui tetti. Nel frattempo, mentre Athena valuta la possibilità di una promozione, Eddie chiede aiuto a Buck per il figlio, Maddie dice al fratello che ha deciso di trasferirsi e Chimney, uscito da un controllo medico, si ritrova faccia a faccia con Tatiana, scoprendo che si è sposata e che è in dolce attesa.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

911 streaming

La serie tv 911 streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

911 sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate della serie tv 911 basta andare sull’hashtag ufficiale #911, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su 911 e le altre serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

911: link utili