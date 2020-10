Wonderland massacro a Hollywood è il film stasera in tv giovedì 29 ottobre 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Wonderland massacro a Hollywood film stasera in tv: cast

La regia è di James Cox. Il cast è composto da Val Kilmer, Lisa Kudrow, Kate Bosworth, Dylan McDermott, Josh Lucas, Franky G, Tim Blake Nelson, Carrie Fisher, Eric Bogosian, Ted Levine, Natasha Gregson Wagner, Janeane Garofalo, Chris Ellis, Michelle Borth, Louis Lombardi, M.C. Gainey, Christina Applegate, Faizon Love, Tess Parker, Julianne Steiger

Wonderland massacro a Hollywood film stasera in tv: trama

Nell’estate del 1981 in un appartamento a Wonderland Avenue, L.A., vengono brutalmente assassinate quattro persone: la scena del delitto è chiara, le vittime stavano partecipando ad un festino a base di droga. Il caso è destinato a diventare il giallo per eccellenza quando si scopre il coinvolgimento di John Holmes, il re del cinema porno ormai sull’orlo del declino.

Wonderland massacro a Hollywood streaming

streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

