FREEDOM OLTRE IL CONFINE OTTAVA PUNTATA. Venerdì 30 ottobre 2020 torna su Italia 1 il programma condotto da Roberto Giacobbo. Ecco di seguito servizi e anticipazioni del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Freedom Oltre Il Confine ottava puntata: anticipazioni 30 ottobre 2020

l programma che racconta i luoghi più interessanti, inediti, sorprendenti e curiosi del nostro Paese e del mondo, questa settimana propone reportage da Irlanda, Egitto e Italia.

Freedom Oltre Il Confine ottava puntata: in Irlanda

In Irlanda, Giacobbo svela la storia del Purgatorio di San Patrizio, antico luogo di culto e meta di pellegrinaggi sulla Station Island, isolotto del lago Lough Derg, nella contea di Donegal. E, in Italia, quella del Pozzo di San Patrizio, a Orvieto.

Freedom Oltre Il Confine ottava puntata: Palazzo Reale di Torino

A Torino, le telecamere di Freedom si addentrano nei sotterranei del Palazzo Reale e dà conto delle ultime scoperte sulla Sacra Sindone.

Da Bagni di Lucca, nuove curiosità dal Museo dell’impossibile e, da Abido (Arabet el Madfuneh), una delle più antiche città dell’Alto Egitto, oggetti e storie incredibili.

Freedom Oltre Il Confine ottava puntata: in Puglia

Infine, da Castel del Monte, in Puglia, i misteri della fortezza del XIII secolo fatta costruire dall’imperatore del Sacro Romano Impero Federico II e, dal 1996, patrimonio dell’umanità dell’UNESCO.

Freedom Oltre Il Confine streaming

Il programma di roberto Giacobbo Freedom Oltre Il Confine streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull'app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica.

