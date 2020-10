TALE E QUALE SHOW 2020 SETTIMA PUNTATA. Il 30 ottobre torna su Rai 1 il programma delle imitazioni in prima serata. Carlo Conti condurrà anche questa nona edizione dello show che conquista il pubblico grazie alle interpretazioni dei concorrenti delle star internazionali e nostrane. Ecco di seguito le anticipazioni, concorrenti e giuria. DOVE VEDERE LE PUNTATE

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Tale e Quale Show 2020 settima puntata: anticipazioni e imitazioni 30 ottobre

Prende il via con la settima puntata il torneo dei campioni di Tale e Quale Show, il varietà di punta di Rai1 presentato da Carlo Conti. Sarà una serata particolare: il conduttore – risultato positivo asintomatico al Covid-19 – presenterà la trasmissione direttamente dalla sua abitazione, dove è in isolamento. Sarà un “padrone di casa”, stavolta a distanza, per l’occasione supportato in studio dall’amico di sempre Giorgio Panariello, uno dei tre giudici. Dopo la vittoria della settimana scorsa di Pago, che si è laureato Campione di Tale e Quale Show 10, da questo settimo appuntamento e fino alla finalissima del 13 novembre dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma vedremo protagonisti i migliori 6 artisti di questa decima edizione (oltre a Pago ci saranno Virginio, Barbara Cola, Carolina Rey, Giulia Sol e Sergio Muniz) e i migliori 4 dell’anno scorso (Agostino Penna, Francesco Monte, Lidia Schillaci e Jessica Morlacchi).

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Tale e Quale Show 2020 settima puntata: anticipazioni e imitazioni 30 ottobre

Tutti andranno a caccia del titolo di ‘Campione di Tale e Quale Show 2020’: in tre settimane dovranno dare il meglio di se stessi, come sempre cercando di imitare in tutto e per tutto i big della musica nazionale e internazionale a loro assegnati. Saranno 3 prime serate tutte da gustare perché in pratica si assisterà alle performance (sempre in diretta e dal vivo, accompagnate dalle basi e dagli arrangiamenti realizzati dal maestro Pinuccio Pirazzoli) di chi si è maggiormente distinto nelle due ultime edizioni del programma, che anche quest’anno si è confermato leader degli ascolti del prime time. Sarà, insomma, una sorta di Champions League del varietà. Come di consueto, i protagonisti saranno giudicati da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, oramai tre punti più che fermi di Tale e Quale Show. Giudice d’eccezione, l’attore e regista Carlo Verdone. Presenza fissa, Gabriele Cirilli.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Tale e Quale Show 2020 streaming

Sarà possibile vedere le puntate del programma sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche delle puntate. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

Tale e Quale Show 2020: seguilo con noi

Per commentare in diretta le imitazioni di Tale e Quale Show 2018 basta andare sull’hashtag ufficiale #TaleEQualeShow, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook dello show.

Per essere sempre aggiornato su Tale e Quale Show 2020 segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Tale e Quale Show: link utili