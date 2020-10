Canterville Un fantasma per antenato film stasera in tv 31 ottobre: cast, trama, curiosità, streaming

Canterville Un fantasma per antenato è il film stasera in tv sabato 31 ottobre 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Canterville Un fantasma per antenato film stasera in tv: cast

La regia è di Yann Samuell. Il cast è composto da Audrey Fleurot, Michaël Youn, Michèle Laroque, Lionnel Astier, Mathilde Daffe, Julien Frison, Djelhan Wague, Luka Micheli, Finn Bell, Françoise Oriane.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Canterville Un fantasma per antenato film stasera in tv: trama

Nella leggendaria Bretagna, per una maledizione, il fantasma di Eleanor de Canterville è condannato a perseguitare il castello della sua famiglia e a spaventare ogni nuovo abitante. Svolge bene questa missione, assistita da Gwilherm, il suo fedele servitore. Ma quando gli Otis, una famiglia in fuga dalla vita parigina, compra il castello, Eleanor è sconvolta perché non riesce spaventare questa tribù del XXI secolo. Peggio: i bambini la mettono in ridicolo! Solo Virginia Otis, quindicenne, commossa dal destino del fantasma di Canterville, cercherà di liberarla dalla maledizione che incombe su di lei…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Canterville Un fantasma per antenato streaming

Canterville Un fantasma per antenato streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili