U-571 è il film stasera in tv sabato 31 ottobre 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

U-571 film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 6 ottobre 2000

GENERE: Guerra

ANNO: 2000

REGIA: Jonathan Mostow

CAST: Matthew McConaughey, Bill Paxton, Harvey Keitel, Jon Bon Jovi, David Keith, Jack Noseworthy, Jake Weber, Thomas Kretschmann, Matthew Settle, Erik Palladino, T.C. Carson, Will Estes, Dave Power, Derk Cheetwood, Tom Guiry

DURATA: 115 Minuti

U-571 film stasera in tv: trama

Siamo durante la Seconda Guerra Mondiale. Nell’Atlantico la flotta alleata subisce perdite a opera dei sommergibili di Hitler, gli U-Boot. Un sommergibile americano tenta di impossessarsi di Enigma, il codice segreto di trasmissione in dotazione ai mezzi navali nazisti.

U-571 film stasera in tv: curiosità

Nel cast del film è presente anche Jon Bon Jovi nei panni del Tenente Pete Emmett.

Tra i riconoscimenti, il film ha vinto il Premio Oscar come Miglior montaggio sonoro a Jon Johnson.

Anche se la trama racconta di un sottomarino americano, la storia si ispira vagamente alla reale vicenda della macchina tedesca Enigma da parte degli inglesi dell’HMS Bulldog (H91).

U-571 streaming

U-571 film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=2imOf6-H3tI

