Die Hard 2 58 minuti per morire film stasera in tv 31 ottobre: cast, trama, curiosità, streaming

Die Hard 2 58 minuti per morire è il film stasera in tv sabato 31 ottobre 2020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Die Hard 2 58 minuti per morire film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Die Hard 2

GENERE: azione, thriller

ANNO: 1990

REGIA: Renny Harlin

CAST: Bruce Willis, Bonnie Bedelia, William Atherton, Reginald VelJohnson, Franco Nero, Patrick O’Neal, Robert Patrick, Art Evans, William Sadler

DURATA: 124 Minuti

Die Hard 2 58 minuti per morire film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film in onda oggi. John McClane, interpretato da Bruce Willis, è un tenente di polizia di New York. L’areoporto della città viene messo fuori uso da un commando di terroristi: il gruppo di terroristi neo trafficanti, capeggiato da un ex ufficiale dei corpi speciali (Franco Nero), prende d’assalto l’aeroporto con l’obiettivo di tenere in ostaggio l’intero aeroporto e bloccare 18 aerei. Lo scopo è quello di prelevare da uno degli aerei il dittatore sudamericano Esperanza per salvarlo dal processo a suo carico che lo vedrebbe sicuramente condannato. In uno di questi aerei viaggia proprio la moglie del tenente McClane e il poliziotto deve fare di tutto per salvarla e…

Die Hard 2 58 minuti per morire film stasera in tv: curiosità

La Black & Decker pagò la produzione per inserire in una scena con Bruce Willis il suo trapano senza fili. Quando la scena fu tagliata, la compagnia fece causa alla 20th Century Fox e fu la prima causa per un product placement in un film.

La scena in cui Bruce Willis corre attraverso i tunnel sotto all’aeroporto è stata filmata in un depuratore di acque vicino a Los Angeles. La location è stata utilizzata anche in Die Hard – Vivere o morire (2007) come edificio della Woodlawn Social Security Administration.

Il Generale è di Val Verde, il Paese fittizio in America Latina usato nel film Commando (1985) con Arnold Schwarzenegger.

Nel primo film del franchising Trappola di cristallo la parte di John McClane aveva poche battute da copione. E’ stato Bruce Willis a improvvisare molte delle scene che tanto sono piaciute al pubblico. Co la produzione ha deciso di aggiungere molte più gag al sequel comprese diverse improvvisazioni da parte dell’attore protagonista.

Die Hard 2 58 minuti per morire streaming

Die Hard 2 58 minuti per morire streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Die Hard 2 58 minuti per morire film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/xloIIFFbY3U

