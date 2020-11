L’ALLIEVA 3 QUINTA PUNTATA. Domenica 1 novembre 2020 torna su Rai 1 la fiction con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Di seguito trama e anticipazioni del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

L’Allieva 3 quinta puntata: trama e anticipazioni 1 novembre 2020

L’Allieva 3 quinta puntata episodio 9 Due funerali e nessun matrimonio. La morte di un anziano playboy durante il funerale di un’amica di nonna Amalia e l’imprevisto coinvolgimento della nonna nelle indagini spingono Alice e Lara ad affidare Camilla alla babysitter più improbabile: Cordelia.

L’Allieva 3 quinta puntata episodio 10 Parkour. Claudio si prodiga per proteggere Alice, ma allo stesso tempo la tiene a distanza, mentre cerca di dimostrare l’innocenza di Giacomo. Intanto Lara chiede ad Alice di collaborare alla sua prima perizia: un ragazzo è morto mentre faceva parkour e occorre effettuare i rilievi del caso. Proprio quando Erika si rende conto che i suoi sentimenti per Paolone vanno ben oltre l’amicizia lui si allontana.

L’Allieva 3 streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

