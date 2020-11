Lo chiamavano Trinità è il film stasera in tv domenica 1 novembre 2020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, trama, trailer e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Lo chiamavano Trinità film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Commedia, Western

ANNO: 1970

REGIA: Enzo Barboni

CAST: Terence Hill, Bud Spencer, Farley Granger, Steffen Zacharias, Dan Sturkie, Gisela Hahn.

DURATA: 117 Minuti

Lo chiamavano Trinità streaming

Lo chiamavano Trinità streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Lo chiamavano Trinità, film stasera in tv: trama

Trinità, pistolero pigro e indolente, arriva in paese e trova il proprio fratello, Bambino, che fa lo sceriffo. In realtà Bambino è un furfante che ha organizzato una truffa ai danni del riccone locale, Harrison. Trinità si trova a sventare contemporaneamente i piani del falso sceriffo e di Harrison che opprime una comunità di mormoni, e si innamora di una delle ragazze della setta e…

Lo chiamavano Trinità film stasera in tv: curiosità

La maggior parte degli esterni furono realizzati a Campo Imperatore, alcuni esterni furono girati nella zona di Camposecco e Campo della Pietra a Camerata Nuova, comune di oltre trecento abitanti della provincia di Roma che sorge a circa 800 m di altitudine nel Parco Regionale dei Monti Simbruini, al confine tra Lazio e Abruzzo. La scena della cascata si svolge alle cascate di Monte Gelato, nel parco della valle del Treja fra Roma e Viterbo.

Il comune di Camerata Nuova dove sono state girate alcune scene ha offerto la cittadinanza onoraria a Bud Spencer e Terence Hill.

La scena in cui Trinità mangia un’intera padella di fagioli è stata girata una volta sola dopo che Terence Hill aveva digiunato per oltre 24 ore.

Colonna sonora è opera di Franco Micalizzi. Il testo del brano che apre e chiude il film è del cantautore britannico Lally Stott cantata da Annibale Giannarelli, un cantante italo-australiano.

Il famoso fischio che accompagna il brano della sigla di testa è stato eseguito da Alessandro Alessandroni.

Lo chiamavano Trinità film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

