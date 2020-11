Wolverine L’immortale è il film stasera in tv domenica 1 novembre 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, trama, trailer e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Wolverine L’immortale film stasera in tv: cast

La regia è di James Mangold. Il cast è composto da Hugh Jackman, Brian Tee, Hiroyuki Sanada, Hal Yamanouchi, Will Yun Lee, Rila Fukushima, Tao Okamoto.

Wolverine L’immortale film stasera in tv: trama

Quando gli americani bombardarono Nagasaki con la bomba atomica durante la fine della II Guerra Mondiale, Wolverine ha salvato un soldato giapponese di nome Yashida. Quest’ultimo dopo decenni è diventato un grossissimo magnate della tecnologia più avanzata. Così Yashida manda la sua fidata Yukio a recuperare Wolverine, che dopo ciò che è accaduto in X-Men: Conflitto finale, ha deciso di imporsi un esilio nei boschi. Il vecchio Yashida non lo manda a cercare solo per dirgli addio, ma vuole offrire a Logan la scelta di diventare mortale e porre così fine a tutte le perdite e lutti che Wolverine ha dovuto subire durante la sua lunga vita..

Wolverine L’immortale streaming

Wolverine L’immortale streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Wolverine L’immortale film stasera in tv: trailer

