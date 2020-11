Final Score è il film stasera in tv lunedì 2 novembre 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, trama, trailer e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Final Score film stasera in tv: cast

La regia è di Scott Mann. Il cast è composto da Dave Bautista, Pierce Brosnan, Ray Stevenson, Kamil Lemieszewski, Julian Cheung, Martyn Ford, Ralph Brown, Aaron McCusker, Alexandra Dinu, Lucy Gaskell, Craig Conway.

Final Score film stasera in tv: trama

Un gruppo di terroristi prende d’assalto uno stadio di Londra occupato da 35 mila persone durante una partita di calcio. L’ex soldato Michael Knox, presente alla partita, dovrà compiere una missione eroica per sventare l’attentato e salvare tantissime vite umane, compresa la sua.

Final Score streaming

Final Score streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Final Score film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

