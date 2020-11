Resta con me film stasera in tv 4 novembre: cast, trama, curiosità, streaming

Resta con me è il film stasera in tv mercoledì 4 novembre 2020 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Resta con me film stasera in tv: cast

La regia è di Baltasar Kormákur. Il cast è composto da Shailene Woodley, Sam Claflin, Jeffrey Thomas, Elizabeth Hawthorne, Grace Palmer, Siale Tunoka, Kael Damlamian.

Resta con me film stasera in tv: trama

Una storia d’amore e di sopravvivenza. Ispirato a fatti realmente accaduti nel 1983, il film racconta la terribile odissea di Tami Oldham Ashcraft (Shailene Woodley) e Richard Sharp (Sam Claflin). Lei, americana, 24 anni, ha lasciato casa e vive alla giornata. Lui, inglese, 33 anni, ama il mare più di ogni cosa. Due spiriti liberi che si incontrano e si riconoscono l’uno nell’altro. Richard propone a Tami di accompagnarlo nella sua prossima traversata, deve riportare un lussuoso yacht a San Diego. Lei accetta. Sulla rotta che da Tahiti avrebbe dovuto portarli in California, i due si ritrovano nel bel mezzo del Pacifico, in balia dell’uragano Raymond.

Superata la tempesta, Tami e Richard sono soli, in mezzo al nulla, senza radio e con la barca danneggiata. La via che conduce alla salvezza sembra definitivamente chiusa. Nella realtà Tami, dopo aver perso i sensi, si risvegliò sola sull’Hazana, navigò per 41 giorni e, solo con l’aiuto di un sestante, riuscì a raggiungere Hilo, nelle Hawaii. Con Richard la sorte fu più spietata. Di quei giorni, la donna ha lasciato uno struggente diario che è diventato un romanzo, scritto con Susea McGearhart e pubblicato da HarperCollins Italia, che parla di perdita e, allo stesso tempo, di vita.

Resta con me streaming

Resta con me streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Resta con me film stasera in tv: trailer

