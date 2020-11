Bridgerton è la nuova serie tv Netflix firmata Shondaland che racconta le vicende della potente famiglia Bridgerton in una sorta di Gossip Girl in era vittoriana. Ecco di seguito tutte le informazioni, cast, trama, trailer e quando esce. SCOPRI LE ALTRE SERIE DEL MOMENTO

Bridgerton: cast

Adjoa Andoh, Lorraine Ashbourne, Jonathan Bailey, Ruby Barker, Sabrina Bartlett, Harriet Cains, Bessie Carter, Nicola Coughlan, Phoebe Dynevor, Ruth Gemmell, Florence Hunt, Claudia Jessie, Ben Miller, Martins Imhangbe, Luke Newton, Regé-Jean Page, Golda Rosheuvel, Ruby Stokes, Luke Thompson, Will Tilston, Polly Walker, Jonathan Jude. Nella versione in lingua originale inoltre Julie Andrews presta la voce a Lady Whistledown.

Bridgerton: trama

Bridgerton è basato sulla celebre serie di libri omonima di Julia Quinn. Si tratta di un dramma d’epoca ambientato in Inghilterra all’inizio del 1800. Gli otto libri seguono le vicende della famiglia Bridgerton con gli alti e bassi della loro vita e delle storie d’amore dell’alta società. La prima stagione dello show è tutta incentrata sul primo libro della serie di Quinn, The Duke And I.

Bridgerton: quando esce

La serie tv Bridgerton approderà su Netflix venerdì 25 dicembre 2020, ossi il giorno di Natale. Come accade normalmente, la piattaforma streaming renderà disponibili tutti gli episodi della serie contemporaneamente.

Bridgerton: trailer

