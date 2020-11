DOC Nelle Tue Mani trama e anticipazioni episodi 5 novembre 2020

DOC NELLE TUE MANI EPISODI 5 NOVEMBRE 2020. Torna su Rai 1 la fiction con protagonista Luca Argentero con i nuovi episodi. Di seguito trama e anticipazioni. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

DOC Nelle Tue Mani trama e anticipazioni episodi 29 ottobre 2020

DOC Nelle Tue Mani episodio 14 Perdonare e perdonarsi. Lorenzo si trova nuovamente alle prese con la sua ex, Chiara, quando quest’ultima viene ricoverata per overdose. Marco e sua moglie si sentono sempre più minacciati dalle ricerche che Andrea sta portando avanti sul Satonal, il medicinale sperimentale che sembra aver causato diversi decessi. Gabriel, invece, deve spiegare alla sua comunità che ha intenzione di fermarsi.

DOC Nelle tue mani streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

DOC Nelle tue mani: seguilo con noi

