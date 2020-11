Supernatural 15 dove vedere gli episodi in tv e streaming in italiano

SUPERNATURAL 15 DOVE VEDERE. Le puntate della qindicesima e ultima stagione della serie tv vanno in onda nella televisione americana sulla The CW a partire dal 8 ottobre 2020. Ecco di seguito tutte le info su orari, date e dove vedere gli episodi in tv e streaming. TUTTO SU #SUPERNATURAL

Supernatural 15 dove vedere gli episodi sottotolati

Le puntate di Supernatural 15 andranno in onda il giovedì a partire dal 8 ottobre 2020 sul canale americano The CW. Per chi non può aspettare a rivedere i protagonisti quando gli episodi arriveranno doppiati in italiano, sicuramente le puntate sottotitolate saranno disponibili nei siti specializzati in streaming (come per esempio fastsubita.com e eurostreaming.pink), anche se dobbiamo sottolineare ai lettori che queste modalità non sono legali.

Supernatural 15 dove vedere gli episodi in tv

Come succede è successo per le puntate della dodicesima stagione, probabilmente anche i nuovi episodi di Supernatural 15 approderanno in Italia sullo stesso canale. Questo però non accadrà prima di un bel po’ di tempo, infatti della serie tv doppiata in Italiano non sono ancora stati trasmessi in alcun canale le stagioni 13 e 14, che presumibilmente precederanno la 15° e ultima stagione nella messa in onda. SCOPRI LA TRAMA DEGLI EPISODI

Supernatural 15 streaming in italiano

Quando gli episodi verranno doppiati in italiano, saranno sicuramente disponibili come sempre anche sulle piattaforme in diretta oppure in seguito in replica on deman del canale che li trasmetterà in tv, quindi in questo caso RaiPlay.

Supernatural: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tvSupernatural basta andare sull'hashtag ufficiale #Supernatural, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie. Per quanto riguarda la visione in tv, orari, streaming e replica delle puntate, leggi il nostro articolo dedicato.

Supernatural: link utili