La seconda puntata dei Live Show di X Factor 2020 andrà in onda in diretta su Sky Uno giovedì 5 novembre. Il nuovo appuntamento con il talent vedrà una gara accesa tra i talenti ancora in gara che combatteranno per un posto nella puntata della prossima settimana. Ecco di seguito anticipazioni, assegnazioni e ospiti. SCOPRI TUTTO SU #XF2020

X Factor 2020 seconda puntata: assegnazioni e ospiti 5 novembre

Il secondo Live Show di X Factor 2020 si aprirà con il ballottaggio di fronte ai giudici tra l’artista a rischio della puntata precedente, ossia Eda Marì, e quello con il singolo meno ascoltato dal pubblico durante la settimana. Solo uno di loro due supererà l’Ultimo Scontro e affronterà il resto della puntata. Quindi i talenti affronteranno le normali due manche votate dal pubblico e i due meno votati affronteranno i giudici nel ballottaggio.

X Factor 2020 seconda puntata Live: assegnazioni 5 novembre

Santi con 8 miliardi di persone di Frah Quintale

Blue Phelix con Sciccherie di Madame

Blind con Non mi dire di no, brano originale

Melancholia con Bloodmoney di Poppy

Manitoba con I Wanna Be Sedated dei Ramones

Little Pieces of Marmelade con Sabotage dei Beastie Boys

Eda Marì con Anche fragile di Elisa (se supera il ballottaggio)

NAIP con Bla bla bla di Gigi D’Agostino

Vergo con E ritorno da te di Laura Pausini

Casadilego con Xanny di Billie Eilish

Cmqmartina con Il mio canto libero di Lucio Battisti

Mydrama con Bella così di Chadia Rodriguez e Federica Carta

X Factor 2020 seconda puntata Live: ospiti i Maneskin

Sarà un vero piacere incontrare sulla nostra nuovissima Sky Wifi Arena i Maneskin, un gruppo di ragazzi che abbiamo visto crescere all’interno dei nostri studi e che oggi sta raggiungendo numeri record: 14 dischi di platino e 5 dischi d’oro, più di 550 milioni di streaming sulle principali piattaforme digitali, un tour di 67 date sold out in totale, oltre 140.000 biglietti venduti fra il 2018 e il 2019 per un tour che li ha visti protagonisti in tutta Italia e in Europa ed è solo l’inizio!

Damiano, Victoria, Ethan e Thomas non si fermano qui e, dopo la pubblicazione del loro primo album Il ballo della vita, tornano nella casa di X Factor Italia più maturi ma senza abbandonare quella trasgressione che li ha sempre contraddistinti e per cui pochi anni fa Manuel Agnelli decise di portarli ai Live Show. È appena uscito il nuovo singolo Vent’anni, una dedica alla Generazione Z, una rock ballad cruda scritta dal frontman Damiano durante i giorni di isolamento forzato per invitare i giovani a non farsi influenzare dai giudizi e dal futuro incerto.

X Factor 2020 sui Social

Per tutti i tipi di smartphone (iOS, Android e Windows Phone) è disponibile come ormai tutti gli anni l’App di X Factor. Attraverso l’App sarà possibile votare i talenti durante la fase dei Live Show, oltre a scoprire news, video backstage e tanto altro. Su Facebook la pagina ufficiale è X Factor Italia, mentre su Twitter è possibile seguire l’account @XFactor_Italia e interagire con la community attraverso l’hashtag #XF2020. Inoltre su Instagram @xfactoritalia saranno presenti foto, video, anteprime e momenti rubati dal backstage.

