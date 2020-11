X FACTOR VINCITORI. Dopo ben 14 edizioni, X Factor si conferma uno dei talent show italiani più amati e seguiti dal pubblico. Complice il bravissimo conduttore Alessandro Cattelan e i giudici che ogni anno riservano delle grandissime sorprese. Nell’attesa di scoprire chi sarà il trionfatore di quest’anno, ricordiamo vincitori delle scorse edizioni di uno dei talent show più seguiti d’Italia. TUTTO SU #XF

X Factor vincitori prima edizione: Aram Quartet

Il nome del gruppo è formato dalle iniziali dei quattro nomi dei componenti il gruppo anagrafici dei componenti: Antonio Maggio, Raffaele Simone, Antonio Ancora Michele Cortese. Come premio, gli Aram Quartet si aggiudicano un contratto con la Sony BMG dal valore commerciale di € 300.000 per la produzione di un album di inediti. Il 18 luglio 2008 viene pubblicato l’EP d’esordio ChiARAMente, contenente alcune cover interpretate durante lo show. Il gruppo salentino presenta anche una canzone per il 59º Festival di Sanremo, ma viene escluso. L’anno seguente pubblicano un secondo album di inediti dal titolo Il Pericolo Di Essere Liberi . Tuttavia scaduto il contratto con la Sony BMG, nel 2010 il gruppo si scioglie e i membri del gruppo seguono ognuno strade diverse. Antonio Maggio ha intrapreso la carriera da solista vincendo il Festival di Sanremo 2013 sezione Nuove Proposte.

X Factor vincitori seconda edizione: Matteo Becucci

Matteo Becucci dopo la vittoria di X Factor, registra il suo primo EP Impossibile che vince il disco d’oro per aver superato la soglia delle 35.000 copie vendute, seguito dal secondo album Cioccolato Amaro E Caffè. Nel 2010 veste i panni di Giuda nel musical Jesus Christ Superstar. Nel 2011 esceil suo terzo album omonimo Matteo Becucci. Negli anni seguenti escono alcuni singoli Fare a meno di te, Era Di Maggio, Fammi Dormire, L’Onda Del Destino. Nel settembre 2014 partecipa come concorrente alla quarta edizione del programma televisivo Tale e Quale Show e conquista il terzo posto. Sempre nello stesso anno pubblica il suo quarto album intitolato TuttiQuantiMery e anticipato dal brano Mery. A giugno 2015 esce il nuovo singolo L’Elefante e durante l’estate si esibisce in svariati live in giro per l’Italia.

X Factor vincitori terza edizione: Marco Mengoni

Marco Mengoni è la vera stella della terza edizione del talent show e subito il suo successo cresce in maniera esponenziale. A partire dal trionfo di pubblico e critica per il suo inedito Dove Si Vola portato nella fase finale di X Factor. Vincitore di una infinità di premi tra cui MTV Europe Music Award al miglior artista italiano e al miglior artista europeo, nel 2010 tiene il suo primo tour Il Re Matto e il 19 marzo 2013 pubblica l’album in studio Solo 2.0. Nel 2014 esce il singolo Guerriero che ha anticipato la pubblicazione del disco Parole In Circolo il 13 gennaio 2015. Tra i grandi successi di Marco Mengoni, ci sono le sue partecipazioni al Festival di Sanremo nel 2010 con il brano Il Re Matto e nel 2013 con L’essenziale, canzone vincitrice della kermesse sanremese. Vincitore di dischi d’oro, platino e multi-platino, è attualmente uno degli artisti più amati del panorama musicale italiano.

X Factor vincitori quarta edizione: Nathalie

Dopo la vittoria nel 2011, Nathalie partecipa al Festival di Sanremo con il brano Vivo Sospesa. La cantante pubblica diversi album ed EP tra cui ricordiamo nel 2010 In Punta Di Piedi e nel 2011 Vivo Sospesa. Gira Italia ed Europa in tour partecipando a diversi programmi televisivi. Nel 2013 esce un nuovo album Anima Di Vento che è espressione di due importanti collaborazioni: con Toni Childs e Franco Battiato. Nel 2014 viene coinvolta nel progetto letterario e cinematografico Dirsi Addio per reinterpretare lo storico brano L’Anamour di Serge Gainsburg per la colonna sonora del film.

X Factor vincitori quinta edizione: Francesca Michielin

Nel 2012 viene pubblicato dalla Sony Music il suo singolo di debutto, Distratto seguito dall’EP omonimo. Partecipa al Festival di Sanremo 2012 come duettante interpretando il brano Al posto del mondo con Chiara Civello. Poi nello stesso anno collabora con Fedez nel brano Cigno Nero. Nell’estate 2013 ha aperto i concerti di diversi artisti tra cui Gino Paoli e Danilo Rea, Franco Battiato, Cristiano De André e Elio e le Storie Tese. Realizza nel 2014 come coautrice il brano Amazing che è la colonna sonora del film The Amazing Spider-Man 2 – Il potere di Electro. Sempre nello stesso anno collabora ancora con Fedez nel brano Magnifico (inserito nell’album Pop-Hoolista del rapper). Dopo diversi successi, la consacrazione definitiva arriva con Nessun Grado Di Separazione al Festival di Sanremo 2016 con cui arriva seconda. Il piazzamento le permette la partecipazione all’Eurovision di quell’anno.

X Factor vincitori sesta edizione: Chiara Galiazzo

Subito dopo la vittoria a X Factor, è uscito l’EP intitolato Due Respiri, che include l’omonimo brano inedito presentato nella fase finale del programma scritta per lei da Eros Ramazzotti. Nel 2013 esce il primo album Un Posto Nel Mondo seguito nel 2014 da Un Giorno Di Sole. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo nel 2015, Chiara pubblica la riedizione del secondo album Un Giorno Di Sole Straordinario seguito da un tour che ha fatto tappa in moltissime città italiane. Lo scorso 24 aprile 2015 è uscito l’ultimo singolo in ordine di tempo intitolato Siamo adesso. A febbraio 2017 è uscito l’album Nessun Posto E’ Casa Mia, la cui titletrack è il brano con cui Chiara ha partecipato al Festival di Sanremo.

X Factor vincitori settima edizione: Michele Bravi

Michele Bravi, il “Tesorino” di Morgan, dopo il contratto vinto con Sony Music pubblica un EP intitolato come il suo inedito La vita e la felicità, scritto per lui da Tiziano Ferro. Esce quindi nel 2014 l’album di esordio A Passi Piccoli da cui sono stati estratti i due singoli Un Giorno In Più e In Bilico. Nello stesso anno vince il premio per la Best Performance agli MTV Awards durante la manifestazione al Parco delle Cascine di Firenze. Dopo il nuovo contratto con la Universal Music, pubblica in febbraio 2017 l’album Anime di Carta e parte in tour. Nello stesso anno partecipa al Festival di Sanremo con Il Diario Degli Errori con cui si classifica quarto.

X Factor vincitori ottava edizione: Lorenzo Fragola (e di Fedez)

Alla sua prima edizione come giudice, Fedez piazza ai primi due posti i suoi due pupilli rispettivamente Madh secondo e Lorenzo Fragola primo. Quest’ultimo, dopo il talent, partecipa in febbraio 2015 al Festival di Sanremo con il brano Siamo Uguali scritta da lui insieme a Fedez e conquista il decimo posto. Un mese dopo pubblica il suo primo album in studio intitolato 1995 che contiene alcuni brani cantati in italiano ed altri in inglese. L’album è andato subito in cima alle classifiche musicali degli album più venduti. È stato nominato ai Kids’ Choice Awards 2015 e agli MTV Music Awards nelle categoria Artist Saga e Best New Artist, quest’ultimo vinto. L’ultimo album risale al 2016 intitolato Zero Gravitiy da cui è tratto il singolo Luce Che Entra. Recente è il grandissimo successo ottenuto da Lorenzo Fragola con il brano L’Eserito Del Selfie in collaborazione con Takagi & Ketra e Arisa.

X Factor vincitori nona edizione: Giò Sada

Dopo la vittoria, pubblica il suo primo EP intitolato Giosada, contenente sia l’inedito Il Rimpianto Di Te sia le cover eseguite durante X Factor. A giugno 2016 pubblica sul canale Vevo il video della cover di Come Away with Me, canzone di Norah Jones eseguita insieme alla sua band Barismoothsquad. La clip fa parte del progetto Nowhere Stage in cui il cantante e il gruppo si esibiscono con live acustici in luoghi isolati o abbandonati. In settembre 2016 pubblica il singolo Volando Al Contrario, che dà il titolo anche all’album di debutto. Dopo aver aperto i concerti di Max Gazzè a New York e dei Negrita a Los Angeles, Giò Sada è partito in tour nei club e teatri d’Italia. A dicembre 2016 è stato protagonista del “rockumentary” Jack On Tour, in cui Giò Sada e Joe Bastianich hanno viaggiato attraverso gli Stati Uniti per celebrare i 150 anni della distilleria Jack Daniel’s.

X Factor vincitori decima edizione: Soul System

I Soul System sono il secondo gruppo a vincere X Factor a distanza di moltissimi anni dagli Aram Quartet. La band è formata da Leslie, Ziggy, Joel e David di origini ghanesi e Alberto. I ragazzi sono tutti nati e cresciuti tra Verona e Brescia. La band è stata formata non molto prima della partecipazione al talent: i cinque si sono conosciuti frequentando la comunità evangelica della loro zona. Lo stile dei Soul System prende ispirazione dai grandi artisti internazionali, in particolare statunitensi, dell’hip hop, r’n’b, soul e pop. L’8 settembre 2017 è uscito il loro primo album su etichetta Sony Music intitolato Back To The Future.

X Factor vincitori undicesima edizione: Lorenzo Licitra

La finale dell’undicesima edizione è stata caratterizzata da talenti molto forti. Enrico Nigiotti, i Maneskin e Lorenzo Licitra sono infatti stati i finalisti che si sono giocati la vittoria. A vincere X Factor 11 è stato il talento Over di Mara Maionchi Lorenzo Licitra, che ha conquistato il pubblico con la grande voce e i suoi brani lyric pop.

X Factor vincitori dodicesima edizione: Anastasio

I quattro talenti che hanno conquistato un posto in Finale sono: i Bowland (Gruppi di Lodo Guenzi), Anastasio (Under Uomini di Mara Maionchi), Naomi (Over di Fedez) e Luna Melis (Under Donne di Manuel Agnelli). Il vincitore della dodicesima edizione è Anastasio, Mara Maionchi ha così conquistato la vittoria due anni di fila.

X Factor vincitori tredicesima edizione: Sofia Tornambene

Questa edizione è stata vinta da Sofia Tornambene, concorrente della categoria Under Donne capitanata da Sfera Ebbasta. Nella puntata finale si sono classificati rispettivamente secondi i Booda e terzi i Sierra della categoria Gruppi di Samuel, mentre quarto posto si è piazzato Davide Rossi degli Under Uomini di Malika Ayane. Nessun finalista invece tra gli Over di Mara Maionchi.

X Factor 2020 sui Social

Per tutti i tipi di smartphone (IOS, Android e Windows Phone) è disponibile come ormai tutti gli anni l’App di X Factor. Attraverso l’App sarà possibile votare i talenti durante la fase dei Live Show, oltre a scoprire news, video backstage e tanto altro. Su Facebook la pagina ufficiale è X Factor Italia, mentre su Twitter è possibile seguire l’account @XFactor_Italia e interagire con la community attraverso l’hashtag #XF2020. Inoltre su Instagram @xfactoritalia saranno presenti foto, video, anteprime e momenti rubati dal backstage.

