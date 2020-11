Supernatural 15X19: trama, anticipazioni, promo, spoiler, streaming

Supernatural 15X19 va in onda sulla The CW americana giovedì 12 novembre 2020. Di seguito trama, anticipazioni e promo. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. DOVE VEDERE GLI EPISODI DI #SUPERNATURAL

Supernatural 15X19: trama e spoiler

Purtroppo dopo mille avventure e battaglie per salvare il mondo, la storia di Sam e Dean Winchester arriva alla fine con l’ultima stagione. L’episodio di Supernatural 15X19 si intitola Inherit the Earth, che tradotto in italiano significa “ereditare la Terra”. L’emittente televisiva ha rilasciato una breve sinossi sull’episodio con alcune anticipazioni. Tutto è in gioco mentre la battaglia contro Dio continua. Un volto familiare ritorna per unirsi alla lotta.

Supernatural 15X19 streaming

Negli USA l’episodio va in onda sulla The CW giovedì 12 novembre 2020. In Italia la puntata doppiata in italiano non è ancora stata annunciata. Infatti le uniche notizie sugli episodi tradotti sono quelle che riguardano la stagione 12, trasmessa nel 2019 su Rai 4. DOVE VEDERE GLI EPISODI DI #SUPERNATURAL

Supernatural 15X19 streaming con sottotitoli

Per chi non può aspettare a vederli quando gli episodi arriveranno doppiati in italiano, sicuramente le puntate sottotitolate saranno disponibili nei siti specializzati in streaming (come per esempio fastsubita.com e eurostreaming.pink), anche se dobbiamo sottolineare ai lettori che queste modalità non sono legali.

Supernatural 15X19: promo

