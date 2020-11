Le avventure di Sammy è il film stasera in tv sabato 7 novembre 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Le avventure di Sammy film stasera in tv: cast

La regia è di Ben Stassen su sceneggiatura di Domonic Paris. Le musiche del film d’animazione sono di Ramin Djawadi.

Le avventure di Sammy film stasera in tv: trama

Sammy è una tartaruga marina che compie, insieme all’amico Ray, un viaggio attraverso gli oceani, con due obiettivi: tornare al luogo natio e ritrovare la dolce Shelly, amore della sua vita. Tra incantevoli paesaggi marini, pericolosi animali, rocambolesche disavventure e incontri con la razza umana, la tartaruga affronterà il mare guidato dalla speranza di poter riabbracciare l’amata…

Le avventure di Sammy streaming

Le avventure di Sammy streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Le avventure di Sammy film stasera in tv: trailer

