MTV EMA 2020 DOVE VEDERE. Domenica 8 novembre si terranno gli attesissimi Europe Music Awards 2020 in cui verranno premiati i migliori artisti dell’anno. Consolidato nel tempo come uno degli eventi musicali più attesi a livello mondiale, questa edizione sarà registrata in diverse location per colpa del covid. A condurre la cerimonia ci penseranno le Little Mix. SCOPRI TUTTI I VINCITORI

MTV EMA 2020 dove vedere diretta Europe Music Awards

Gli MTV Europe Music Awards 2020 saranno trasmessi su tutti i canali di MTV a livello globale domenica 8 novembre. In Italia la serata partirà alle ore 20:00 con il red carpet, mentre il main show in versione doppiata inizierà alle ore 21:00 in diretta esclusiva su MTV (canale 130 di Sky). Se invece si vuole seguire la diretta non doppiata, sarà trasmessa agli stessi orari da MTV Music (canale 704 di Sky). Da qualche tempo MTV ha lasciato la tv in chiaro spostandosi solo su Sky, quindi i non abbonati non potranno seguire la diretta. La replica dell’evento è prevista sempre sugli stessi canali Sky nei giorni seguenti.

MTV EMA 2020 streaming

Oltre al canale satellitare, la serata degli MTV Europe Music Awards 2020 sarà trasmessa anche in streaming on demand sia sull’App Sky Go sia su Now TV per gli abbonati alla piattaforma online.

MTV EMA 2020 sui social

Per commentare in diretta gli MTV Europe Music Awards 2020 basta andare sull’hashtag #EMAs, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook di MTV. Per quanto riguarda la visione in tv, orari, streaming e replica, leggi il nostro articolo dedicato.

MTV VMA 2020 link utili