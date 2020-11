Zootropolis è il film stasera in tv sabato 7 novembre 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Zootropolis film stasera in tv: cast

La regia è di Byron Howard, Rich Moore, Jared Bush. Il cast è composto da Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Paolo Ruffini, Frank Matano, Teresa Mannino, Massimo Lopez, Leo Gullotta, Nicola Savino, Diego Abatantuono.

Zootropolis film stasera in tv: trama

Zootropolis è ambientato nell’omonima città, una moderna metropoli formata da quartieri differenti tra di loro come l’elegante Sahara Square e la gelida Tundratown. In questa città ci sono animali di ogni tipo (dal gigantesco elefante al minuscolo toporagno) e tutto sembra funzionare in armonia.

Judy Hopps una deliziona coniglietta scopre che la vita all’interno di un corpo di polizia dominato da animali grandi e grossi, non è affatto facile. Judy decide di dimostrare quanto vale e si dedica a risolvere il mistero di 14 animali scomparsi che la porterà a smascherare chi vuole impossessarsi del potere locale con l’usa della paura e della divisione. Lavorerà a fianco di una volpe loquace e truffaldina di nome Nick Wilde. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

Zootropolis streaming

Zootropolis streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Zootropolis film stasera in tv: trailer

