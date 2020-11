Che Tempo Che Fa torna stasera in tv domenica 8 novembre 2020 su Rai 3 in prima serata alle 20:00. Di seguito anticipazioni e ospiti di oggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Che Tempo Che Fa: ospiti e anticipazioni 8 novembre 2020

Ospiti della puntata: La Ministra dell’Interno Luciana Lamorgese. Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi; il sindaco di Bergamo Giorgio Gori; Alberto Mantovani, Direttore scientifico di Humanitas e Professore Emerito di Humanitas University; Walter Ricciardi, consulente scientifico del Ministro della Salute; Antonio Pesenti, coordinatore dell’Unità di crisi per le terapie intensive della Regione Lombardia; Rodolfo Conenna, direttore sanitario dell’Azienda Ospedaliera dei Colli; Giorgio Carbone, responsabile di Medicina e Chirurgia d’urgenza dell’ospedale Humanitas Gradenigo di Torino; Elisa Borghi, Daniela Carmagnola, Claudia Dellavia e Valentina Massa, ricercatrici dell’Università Statale di Milano che hanno messo a punto un tampone salivare molecolare per facilitare la diagnosi di positività al Coronavirus tra i bambini; il corrispondente Rai dagli USA Antonio Di Bella.

E ancora: Fiorella Mannoia; Alessandro Del Piero; Vincenzo Mollica, protagonista con Enrico Brignano di uno speciale omaggio dedicato a Gigi Proietti; Sigfrido Ranucci; il pastry chef Ernst Knam e sua moglie Alessandra Mion.

Che Tempo Che Fa Il Tavolo ospiti 8 novembre 2020

A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Ale e Franz. Ospiti Valeria Marini e Raul Cremona; torna anche al tavolo Ernst Knam.

