Continuavano a chiamarlo Trinità è il film stasera in tv domenica 8 novembre 2020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Continuavano a chiamarlo Trinità film stasera in tv: cast

La regia è di Enzo Barboni. Il cast è composto da Bud Spencer, Terence Hill, Franco Ressel, Yanti Somer, Enzo Tarascio, Alfio Caltabiano, Pupo De Luca, Emilio Delle Piane, Enzo Fiermonte, Jessica Dublin, Dana Ghia.

Continuavano a chiamarlo Trinità streaming

Continuavano a chiamarlo Trinità streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Continuavano a chiamarlo Trinità film stasera in tv: trama

Continuano le avventure di Trinità (Terence Hill) e Bambino (Bud Spencer), due fratelli fuorilegge, anche se con un cuore tenero. Un violento trafficante d’armi, Parker, scambia i due fratelli per agenti federali. Trinità e Bambino colgono l’occasione offerta dall’equivoco e prima si fanno corrompere dai dollari del losco personaggio, poi decidono di tentare un colpo ancora più grosso.

Infatti scoprono che i frati del paese minacciati e costretti da Parker hanno dovuto trasformare il loro convento nell’insospettabile base di intermediazione per i traffici del criminale. I due fratelli continuando a spacciarsi per tutori della legge, si fanno consegnare dai religiosi cinquantamila dollari che alcuni rivoluzionari messicani avevano versato per un carico d’armi. Ma il colpo viene ostacolato dall’arrivo della banda del trafficante. Comincia allora il combattimento a suon di pugni e ceffoni…

Continuavano a chiamarlo Trinità film stasera in tv: trailer

