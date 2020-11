Gli spietati è il film stasera in tv domenica 8 novembre 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Gli spietati film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Unforgiven

GENERE: Western

ANNO: 1992

REGIA: Clint Eastwood

CAST: Clint Eastwood, Gene Hackman, Morgan Freeman, Richard Harris, Frances Fisher

DURATA: 130 minuti

Gli spietati film stasera in tv: trama

Due cowboys sfregiano una prostituta nel saloon di Big Whiskey, Wyoming. Le sue colleghe per vendicarla raccolgono mille dollari e mettono una taglia sugli uomini che la hanno aggrdita. La notizia si sparge velocemente e molti cacciatori di taglie si interessano alla cosa. Tra questi c’è un giovane aspirante sicario, Schofield Kid. Il ragazzo è però molto miope e pensa di farsi aiutare dal leggendario William Munny. Ma Munny da anni ha abbandonato il mestiere di cacciatore di taglie e si dedica all’aalevamento di maiali. Ma si lascia convincere e a sua volta ingaggia un vecchio compagno di avventure, Ned Logan. Quando arrivano a Big Whiskey….

Gli spietati film stasera in tv: curiosità

Il film ricevette nove nomination agli Oscar tra cui quella di Miglior attore per lo stesso Eastwood. Ne vinse quattro: Miglior film, Miglior regia a Clint Eastwood, Miglior attore non protagonista a Gene Hackman, Miglior montaggio a Joel Cox

Il film di Eastwood è il terzo western della storia del cinema ad aver vinto l’Oscar di miglior film, dopo I pionieri del West (1931) e Balla coi lupi (1990) di Kevin Costner.

Nei titoli di coda appare una dedica particolare, “a Sergio e Don” (Sergio Leone e Don Siegel), per ricordare i due maestri che lanciarono Eastwood nel cinema.

Nel 2004 il film è stato scelto per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti.

Nella lista dell’American Film Institute il film è al sessantottesimo posto dei migliori film di sempre.

Gli spietati streaming

Gli spietati streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Gli spietati film stasera in tv: trailer

