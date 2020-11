X-Men Giorni Di Un Futuro Passato è il film stasera in tv domenica 8 novembre 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

X-Men Giorni Di Un Futuro Passato film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: X-Men: Days of Future Past

USCITO IL: 22 maggio 2014

GENERE: Azione, Fantascienza, Fantasy

ANNO: 2014

REGIA: Bryan Singer

CAST: Jennifer Lawrence, Michael Fassbender, James McAvoy, Jason Flemyng, Ian McKellen, Patrick Stewart, Nicholas Hoult, Hugh Jackman, Anna Paquin, Ellen Page, Peter Dinklage, Halle Berry, James Marsden, BooBoo Stewart, Evan Peters, Shawn Ashmore, Lucas Till, Daniel Cudmore, Omar Sy, Bingbing Fan, Adan Canto

DURATA: 131 Minuti

X-Men Giorni Di Un Futuro Passato streaming

X-Men Giorni Di Un Futuro Passato streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

X-Men Giorni Di Un Futuro Passato film stasera in tv: trama

La migliore e più forte squadra degli X-Men mai assemblata viene chiamata a combattere per la sopravvivenza della loro specie. Ormai è guerra aperta tra umani e mutanti, questi ultimi soccombono, braccati dalle invincibili e feroci Sentinelle che minacciano di distruggere i mutanti e lo stesso Magneto. Il Professor Xavier e Magneto concordano un tentativo estremo: inviare la coscienza di Wolverine nel suo io passato. Il fattore rigenerante di Wolverine infatti lo rende l’unico X-Man in grado di sopportare le difficoltà estreme di un viaggio nel tempo.

Lui dovrà sopravvivere abbastanza a lungo per portare a termine la missione più importante della sua vita: tornare indietro nel tempo e fermare una catena di eventi che potrebbe significare la fine della razza dei mutanti, tra cui impedire a Mystique di essere catturata e di agevolare così la ricerca scientifica che porterà alla creazione delle Sentinelle. La battaglia si svolgerà nel corso di due periodi storici diversi e i personaggi di X-Men dovranno lottare unendo le loro forze a quelle di loro stessi quando erano giovani. Daranno vita a una battaglia epica per modificare il passato e per salvare il futuro.

X-Men Giorni Di Un Futuro Passato film stasera in tv: curiosità

Si tratta del settimo capitolo della saga cinematografica sugli X-Men.

Il film ha ottenuto una nomination agli Oscar 2015 nella categoria migliori effetti speciali.

È la prima pellicola sugli X-Men ad essere stata girata nativamente in 3D.

Nel 2016 è uscito il sequel dal titolo X-Men Apocalisse diretto da Bryan Singer.

X-Men Giorni Di Un Futuro Passato film stasera in tv: trailer

