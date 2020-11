Kingsman Secret Service è il film in onda stasera in tv lunedì 9 novembre 2020 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Kingsman Secret Service film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Thriller, Azione

ANNO: 2015

REGIA: Matthew Vaughn

CAST: Colin Firth, Taron Egerton, Michael Caine, Samuel L. Jackson, Mark Strong, Sofia Boutella, Jack Davenport, Mark Hamill, Sophie Cookson, Corey Johnson

DURATA: 128 Minuti

Kingsman Secret Service film stasera in tv: trama

L’agente segreto Harry Hart (Colin Firth), nome in codice Galahad, non si perdone di essere stato la causa della morte di un giovane cadetto. Regala al piccolo figlio dell’agente scomparso una medaglia e un numero di telefono. Dopo 17 anni quel ragazzino, Eggsy (Taron Egerton), è diventato adulto e si è messo nei guai con dei delinquenti del quartiere. Un giorno il ragazzo chiama quel numero di telefono a cui risponde lo stesso Galahad. L’agente segreto inserisce nel programma di formazione Eggsy in cui vede grandi potenzialità. Insieme dovranno impedire al geniale cattivo Richard Valentine (Samuel L. Jackson) di portare a termine il suo folle piano.

Kingsman Secret Service film stasera in tv: curiosità

Il film Kingsman è tratto dall’omonimo fumetto Mark Millar.

L’autore del fumetto Mark Millar ha recentemento firmato con Netflix un accordo per fornire al colosso dello streaming storie per film e serie tv.

Il film ha avuto un primo sequel con Kingsman 2: Il cerchio d’Oro del 2017.

Sofia Boutella, modella ed attrice ha fatto parte della squadra nazionale olimpica francese di ginnastica ritmica.

Kingsman Secret Service streaming

Kingsman Secret Service streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Kingsman Secret Service film stasera in tv: trailer

