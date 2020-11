GLI OROLOGI DEL DIAVOLO SECONDA PUNTATA. Martedì 10 novembre 2020 torna in onda su Rai 1 la nuova fiction con Giuseppe Fiorello e Claudia Pandolfi. Di seguito trama e anticipazioni del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Gli Orologi Del Diavolo seconda puntata: trama e anticipazioni 10 novembre 2020

Gli Orologi Del Diavolo prima puntata episodio 3. Marco, costretto da Aurelio a partire per il Sud America, conosce la famiglia del boss e i suoi amici trafficanti. Marco vorrebbe chiudere con quella storia, ma Mario lo convince ad accettare un ultimo lavoro: preparare un’imbarcazione per una consegna speciale. Aurelio, all’ultimo momento, chiede che sia proprio Marco a guidare il gommone. Marco esita ma la polizia italiana gli garantisce protezione.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Gli Orologi Del Diavolo seconda puntata: trama e anticipazioni 10 novembre 2020

Gli Orologi Del Diavolo prima puntata episodio 4. Marco viene condannato a otto mesi di carcere. Mentre divide la sua cella con Pablo, tenta di mettersi in contatto con la polizia italiana, inutilmente. Quando capisce che, se si scoprisse che è un infiltrato, lui e la sua famiglia sarebbero finiti, accetta la condanna in silenzio.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Gli Orologi Del Diavolo streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

Gli Orologi Del Diavolo: seguilo con noi

Per commentare in diretta la fiction Gli Orologi Del Diavolo basta andare sull’hashtag ufficiale #GliOrologiDelDiavolo, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Gli Orologi Del Diavolo segui le pagine Facebook:

Gli Orologi Del Diavolo: link utili