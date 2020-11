Se son rose è il film stasera in tv martedì 10 novembre 2020 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Se son rose film stasera in tv: scheda e cast

GENERE: Commedia

ANNO: 2018

REGIA: Leonardo Pieraccioni

CAST: Leonardo Pieraccioni, Elena Cucci, Michela Andreozzi, Caterina Murino, Claudia Pandolfi, Gabriella Pession, Antonia Truppo, Mariasole Pollio, Nunzia Schiano, Sergio Pierattini, Gianluca Guidi

DURATA: 90 Minuti

Se son rose film stasera in tv: trama

Cosa succederebbe se qualcuno mandasse di nascosto alle ex dal tuo cellulare: “Sono cambiato. Riproviamoci!” È quello che accade a Leonardo Giustini (Pieraccioni) giornalista che si occupa di tecnologia e innovazione per il web. Sua figlia, stanca di vedere il padre campione di un’inarrestabile rincorsa al disimpegno, decide di mandare il fatale messaggino. E come zombie usciti dalle tombe dell’amore, alcune delle ex incredibilmente rispondono all’accorato appello e quella che era nata come l’innocua provocazione di un’adolescente si trasforma in una macchina del tempo. Per Leonardo, barricato nel fortino delle sue pigre certezze tra divano, involtini primavera e computer, sarà un emozionante e divertente viaggio nel passato e nel presente.

Se son rose recensione

PUNTI FORZA: La struttura a capitoli e a incontri rende snello lo sviluppo del film. Le storie si sviluppano tra passato e presente in un viaggio sentimentale che racconta la noia, la litigiosità, il tradimento che possono minare anche gli amori più stabili.

CRITICITA‘: Film privo di carattere, divertente ma senza grosse novità. I personaggi sono scontati e per nulla originali.

Se son rose film stasera in tv: curiosità

Pieraccioni è alla sua tredicesima prova da regista.

il film è dedicato alla figlia di Pieraccioni di sette anni che lui definisce “l’unica donna della mia vita”.

Se son rose film stasera in tv: trailer

https://youtu.be/BusG4D6PiN0

