Harry Potter e la Pietra Filosofale è il film stasera in tv giovedì 12 novembre 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Harry Potter e la Pietra Filosofale tutta la saga su Italia 1

L’intera saga cinematografica che racconta le avventure di Harry Potter, i suoi amici Ron Wesley, Hermione Granger e tutta la scuola di magia di Hogwarts nella lotta contro il nemico Voldemort andrà in onda nei lunedì sera di marzo e aprile 2020 (salvo cambi di palinsesto da parte di Mediaset). Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. CALENDARIO DELLA SAGA SU ITALIA1

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Harry Potter e la Pietra Filosofale film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Harry Potter and the Sorcerer’s Stone

USCITO IL: 6 dicembre 2001

GENERE: Avventura, Fantasy

ANNO: 2001

REGIA: Chris Columbus

CAST: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Richard Harris, Maggie Smith, Alan Rickman, Ian Hart, Robbie Coltrane, Richard Griffiths, Fiona Shaw, David Bradley, Warwick Davis, John Cleese, John Hurt, Julie Walters, Zoë Wanamaker, Tom Felton, Harry Melling

DURATA: 152 Minuti

Harry Potter e la Pietra Filosofale film stasera in tv: trama

Harry Potter, orfano di entrambi i genitori, vive da sempre dagli zii, Petunia e Vernon Dursley. Questi due però l’hanno sempre odiato e il bambino è cresciuto alienato dalla famiglia, vittima del capricciosoo e viziatissimo cugino Dudley. I Dursley hanno accettato malvolentieri l’impegno di accoglierlo nella famiglia quando Lily e James Potter morirono anni prima.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

La vita di Harry cambierà completamente per il suo 11° compleanno, quando riceve una lettera che lo invita al primo anno di Scuola e Stregoneria di Hogwarts in quanto lui è un mago. Qui scoprirà che la magia esiste, tra mille creature incredibili, incantesimi spettacolari e un gioco di squadra incredibile, il Quiddich. Inoltre incontrerà Ron Weasley e Hermione Granger, che saranno i suoi più cari amici per la vita, così come l’enigmatico ma affascinante Preside Silente e il tremendo professor Piton. Più di tutti, però, scoprirà di essere il bersaglio di un terribile mago oscuro, Voldemort..

Harry Potter e la Pietra Filosofale film stasera in tv: curiosità

Per riprendere il castello di Hogwarts sono stati utilizzati diversi palazzi. La principale è stata la Cattedrale di Gloucester, a cui si sono aggiunte quella di Durham e le abbazie di Lacock e Whitby.

Il salone delle cene di Hogwarts nella realtà è la sala da cena della Christ Church dell’Università di Oxford.

Richard Harris accettò la parte di Albus Silente solo dopo che la nipotina, appassionata dei libri della Rowling, minacciò di non parlargli più.

Il titolo originale del film è doppio: Harry Potter And The Sorcerer’s Stone per gli Stati Uniti, Harry Potter And The Philosopher’s Stone per il resto dei paesi anglofoni. Questo perché in America la pietra filosofale è nota esclusivamente come sorcerer’s stone.

La Rowling, autrice dei libri, ha venduto i diritti alla Warner Bros. per $ 2 milioni, a condizione che nel cast ci fossero solo attori britannici.

Di recente è stato celebrato il 20 anniversario dalla prima uscita del libro che ha dato il via alla saga letteraria tra le più amate al mondo.

Harry Potter e la Pietra Filosofale streaming

Harry Potter e la Pietra Filosofale streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Harry Potter e la Pietra Filosofale film stasera in tv: trailer

Harry Potter: seguilo con noi

Per commentare in diretta i film di Harry Potter basta andare sull’hashtag ufficiale #HarryPotter. Oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook di Mediaset.

Per essere sempre aggiornato su Harry Potter e gli altri film segui la nostra pagina Facebook Cube Magazine vai alla pagina

Harry Potter: link utili