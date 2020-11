Freedom Oltre Il Confine decima puntata: anticipazioni 13 novembre 2020

FREEDOM OLTRE IL CONFINE DECIMA PUNTATA. Venerdì 13 novembre 2020 torna su Italia 1 il programma condotto da Roberto Giacobbo. Ecco di seguito servizi e anticipazioni del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Freedom Oltre Il Confine nona puntata: anticipazioni 6 novembre 2020

Divulgazione pop realizzata viaggiando sull’imponente Freedom-Track e una carovana di auto, van, furgoni, camper, verso i luoghi più interessanti dell’Italia e del mondo. Un lavoro portato a compimento nella massima sicurezza, tenendo conto delle nuove regole sanitarie, e una ripartenza piena di significati e di rinnovato entusiasmo per la vita e le bellezze del nostro Paese.

Tra gli ingredienti del programma, il gemello digitale di Giacobbo (in grado di raggiungere luoghi virtuali e reali, dove le telecamere tradizionali non possono arrivare), personaggi, testimoni, domande cui dare una risposta, immagini spettacolari tra Stati Uniti ed Egitto, Irlanda e Francia, con un occhio di riguardo verso l’Italia, raccontata con punti di vista inediti e di grande impatto visivo.

La nuova edizione di Freedom offre reportage dai colori sempre più curati e vividi, grazie a tecnologie top di gamma, ulteriormente potenziate: macchine da presa con lenti cinematografiche; microcamere; fotocamere leggere; action cam; nove telecamere UHD – con la novità rappresentata da quella montata sul Mini-Freedom-Track -, al lavoro in simultanea con droni di ultimissima generazione, cui si aggiungono uso di AR, scanner 3D, laser, modelli a nuvole di punti.

Freedom è anche uno staff affiatatissimo di 40 elementi, di cui 16 per le riprese in trasferta. Donne e uomini pieni di passione e voglia di fare sempre meglio, pronti a seguire Giacobbo in cunicoli e anfratti, tra permessi speciali e chiavi che aprono spazi inaccessibili ai comuni mortali. O a passare molto tempo di fronte a un computer per finalizzare, colorare e montare ore e ore di riprese. La stessa équipe che, al termine di ogni serata, è protagonista dell’Armaggedon, una scenografica sequenza in slow-motion che vede presenti tutti gli inviati che hanno lavorato all’episodio.

