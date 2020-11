TALE E QUALE SHOW 2020 NONA PUNTATA. Venerdì 13 novembre torna su Rai 1 il programma delle imitazioni in prima serata. Carlo Conti condurrà anche questa nona edizione dello show che conquista il pubblico grazie alle interpretazioni dei concorrenti delle star internazionali e nostrane. Ecco di seguito le anticipazioni, concorrenti e giuria. DOVE VEDERE LE PUNTATE

Tale e Quale Show 2020 nona puntata: anticipazioni e imitazioni 13 novembre

Nono e penultimo appuntamento con Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti che si collegherà nuovamente dalla propria abitazione. Le condizioni di salute del conduttore, dopo la positività al Covid-19, sono migliorate e dunque gli permettono di tornare al timone del programma anche se da remoto. La giuria, composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, coadiuvati da Gabriele Cirilli, sarà affiancata in questa puntata dall’attrice Elena Sofia Ricci, giurata d’eccezione.

Tale e Quale Show 2020 nona puntata: imitazioni 13 novembre

Gli abbinamenti di questa semifinale: Virginio diventa Ed Sheeran, Barbara Cola prova a ripetersi con Emma Marrone, Jessica Morlacchi se la vede con Rihanna, Francesco Monte veste i panni di Tiziano Ferro, Lidia Schillaci imita Beyoncé, Carolina Rey si trasforma in Laura Pausini, Sergio Muniz diventa Julio Iglesias, Giulia Sol interpreta Liza Minnelli, Agostino Penna si mette alla prova con Phil Collins e Pago con Massimo Ranieri.

Tale e Quale Show 2020 streaming

Sarà possibile vedere le puntate del programma sia in televisione, su Rai 1, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche delle puntate. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

