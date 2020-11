Biancaneve e il Cacciatore è il film stasera in tv sabato 14 novembre 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Biancaneve e il Cacciatore film stasera in tv: cast

La regia è di Rupert Sanders. Il cast è composto da Kristen Stewart, Chris Hemsworth, Charlize Theron, Sam Claflin, Ian McShane, Toby Jones, Nick Frost, Ray Winstone, Bob Hoskins, Eddie Marsan, Lily Cole, Vincent Regan, Dave Legeno, Sam Spruell, Johnny Harris, Brian Gleeson, Noah Huntley, Liberty Ross, Christopher Robilliard, Rachael Stirling, Hattie Gotobed, Jamie Blackley, Mark Wingett, Matt Berry, Joey Ansah, Peter Ferdinando, Raffey Cassidy, Xavier Atkins, Izzy Meikle-Small, Anastasia Hille.

Biancaneve e il Cacciatore film stasera in tv: trama

In questa versione della famosa favola, il cacciatore (Chris Hemsworth) diventa il protettore e il mentore di Biancaneve (Kristen Stewart) l’unica persona sulla faccia della terra ad essere più bella della regina cattiva, che per questo la vuole uccidere. Il cacciatore aiuterà Biancaneve a prepararsi per affrontare e combattere la malvagia regina Ravenna (Charlize Theron). Non solo non la ucciderà, ma le insegnerà l’arte della guerra e del combattimento. Il principe stregato dalla potenza e dalla bellezza di Biancaneve, interpretato da Sam Caflin, sarà la chiave di svolta finale.

Biancaneve e il Cacciatore streaming

Biancaneve e il Cacciatore streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Biancaneve e il Cacciatore film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

