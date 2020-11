Ruby Red è il film stasera in tv sabato 14 novembre 2020 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Ruby Red film stasera in tv: cast

La regia è di Felix Fuchssteiner. Il cast è composto da Maria Ehrich, Jannis Niewöhner, Peter Simonischek, Florian Bartholomäi, Josefine Preuß, Uwe Kockisch, Gottfried John, Rüdiger Vogler.

Ruby Red film stasera in tv: trama

Gwendolyn Shepherd è un’adolescente di sedici anni con una vita normale. C’è una cosa che le dà fastidio: la sua famiglia ha un po’ troppi segreti. In famiglia, per alcuni prescelti, si tramanda il gene del viaggio nel tempo. Tutti stanno aspettando con ansia che i suoi effetti si manifestino in Charlotte, la cugina di Gwen, ma il giorno del suo sedicesimo compleanno, Gwen si ritrova improvvisamente a Londra alla fine del 19 ° secolo. Scopre di essere lei la predestinata a viaggiare nel tempo e non Charlotte… Dovrà affrontare un pericoloso salto nel passato in compagnia dell’arrogante amico Gideon de Villieres…

Ruby Red film stasera in tv: curiosità

Si tratta del primo film della saga con protagonista Maria Ehrich. E’ seguito da Ruby Red 2 Il segreto di Zaffiro e Ruby Red 3 Verde smeraldo.

Ruby Red streaming

Ruby Red streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

