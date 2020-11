Altrimenti ci arrabbiamo è il film stasera in tv domenica 15 novembre 2020 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Altrimenti ci arrabbiamo film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: …Y si no, nos enfadamos

GENERE: Commedia

ANNO: 1974

REGIA: Marcello Fondato

CAST: Bud Spencer, Terence Hill, John Sharp, Donald Pleasence, Patty Shepard, Manuel de Blas, Luis Barbero, Deogracias Huerta, Giancarlo Bastianoni

DURATA: 100 Minuti

Altrimenti ci arrabbiamo film stasera in tv: trama

Due amici, un baffuto meccanico e un camionista, appassionati di autocross, arrivano al primo posto a pari merito una di gara di autocross che metteva in palio come primo premio una fiammante “dune buggy”. Per decidere chi dei vincitori dovrà tenersi il premio, i due se la giocano in una gara di resistenza gastronomicaò. Ma sul più bello della competizione arriva una banda di motociclisti, che non solo mettono a soqquadro il locale in cui avviene la sfida ma distruggono anche la dune buggy.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

I motociclisti in realtà fanno parte di una banda alle dipendenze da uno speculatore edilizio che vuol far sparire tutti gli edifici per erigere un grattacielo. In una serie di scontri con gli uomini del boss, risolti a suon di cazzotti, i due amici non solo costringono lo speculatore a rinunciare alla costruzione del grattacielo, ma ottengono da lui, in cambio di quella distrutta, non una ma due dune buggy. Ma appena salgono sulle rispettive auto…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Altrimenti ci arrabbiamo film stasera in tv: curiosità

Le scene sono state girate tra Madrid, Poggio San Romualdo , Chiari e Roma.

Per la versione italiana, i due attori John Sharp e Donald Pleasence sono stati entrambi entrambi da Oreste Lionello. Per distinguerli, quest’ultimo ha usato per il primo un tono più autoritario, mentre uno più flebile per il secondo.

Altrimenti ci arrabbiamo streaming

Altrimenti ci arrabbiamo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Altrimenti ci arrabbiamo film stasera in tv: trailer

Stasera in TV sui social

Per essere sempre aggiornato sulle serie tv del momento, film di oggi in tv o talent show segui le nostre pagine Facebook Quelli Delle Serie TV vai alla pagina e Cube Magazine vai alla pagina.

Stasera in TV: link utili