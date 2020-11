Torna domenica 15 novembre 2020 Live Non è la D’Urso, il prime time di Canale 5 condotto da Barbara d’Urso. Ecco di seguito anticipazioni e ospiti del nuovo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE

Live Non è la D’Urso: ospiti e anticipazioni 15 novembre 2020

Torna anche questa domenica il seguitissimo salotto serale di Barbara D’Urso. Tra gli ospiti ci saranno ci saranno Dodi Battaglia e Riccardo Fogli, che parleranno di Stefano d’Orazio, loro carissimo amico e compagno nella band i Pooh scomparso una settimana. Sarà presente anche Jessica Notaro che racconterà della sentenza che potrebbe cambiare la sua vita. Paolo Brosio se la vedrà con le temibili cinque sfere per poi ricongiungersi alla fidanzata di 22 anni Maria Laura De Vitis. Infine avverrà il confronto tra Guenda Goria e l’ex fidanzato Telemaco.

Live Non è la D’Urso streaming

Il programma di Barbara D'Urso Live Non è la D'Urso streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull'app ufficiale della Mediaset. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica.

